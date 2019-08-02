د.فاتن الطائي تبحث عن بنات نعش

2019/08/02 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت للدكتورة فاتن حسين ناجي الطائي خمس مسرحيات بكتاب بعنوان"بنات نعش"يقع في 90 صفحة من القطع المتوسط

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