2019/08/02 | 10:03

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كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية جديدة

الجمعة

02

أب

2019 :

09:49 am

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أكدت حكومة كوريا الجنوبية ان نظيرتها الشمالية اطلقت فجر صواريخ

باليستية قصيرة المدى جديدة.وافادت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن الصواريخ قطعت مسافة مئتين

وعشرين كيلومترا وبلغت ارتفاع خمسة وعشرين كيلومترا.وأضافت أن القذائف

اطلقت من إقليم ساوث هامجيونج صوب البحر الشرقي .

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