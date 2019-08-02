2019/08/02 | 10:03

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قاسمي: الولايات المتحدة لم تعد المكان المناسب للامم المتحدة !

الجمعة

02

أب

2019 :

09:47 am

25

بهرام قاسمي : الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد المكان المناسب

لاستضافة الأمم المتحدة ..



العقوبات ضد #ظريف هي في اطار غطرسة

#أمريكا التي تعتبر نفسها مهد الحرية والديمقراطية

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