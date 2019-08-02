2019/08/02 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قبل تسعة وعشرين عاماً، وتحديداً في الثاني من أغسطس (آب) عام 1990، دكت جحافل الجيش العراقي دولة الكويت واحتلتها وشردت أهلها وقتلت
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2 أغسطس: أشأم من طويس) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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