هل حان وقت الدبلوماسية الدولية والإقليمية مع إيران؟

2019/08/02 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُرسلُ حدوث التنسيق بين إيران والإمارات الذي أُعلن عنه أخيراً لضمان سلامة الملاحة في المنطقة، الذي تمَّ للمرة الأولى منذ ست سنوات،

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