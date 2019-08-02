واشنطن: حوالي 15 ألفا من داعش ما زالوا طلقاء في سوريا والعراق

2019/08/02 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص ب‍سوريا جيمس جيفري، أن واشنطن تعتقد بوجود 15 ألف عنصر من “داعش”، لا يزالون أحرارا في العراق وسوريا.وقال جيفري، للصحفيين: “بخصوص عدد عناصر “داعش” في العراق وسوريا، فيمكنني القول إنه وفقا للتقديرات، يبلغ حوالي 15 ألف شخص”.واضاف ان هؤلاء المسلحين يمكنهم التحرك في منطقة جنوب الفرات، على الرغم […]

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