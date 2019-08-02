الحكيم يحذر من عودة قاسية لجماعة ’داعش’ الارهابية!

2019/08/02 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، من عودة جماعة "داعش" الوهابية بنسخة أشد وأقسى إذا لم تُعالَج الأسباب التي أدت إلى ظهورها....

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