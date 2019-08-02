وفاة شرطي مصري أثناء تمثيله جريمة قتل

2019/08/02 | 10:11

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بغداد اليوم- متابعة

في واقعة غريبة، لفظ خفير نظامي، يتبع لوزارة الداخلية في مصر، أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة...





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