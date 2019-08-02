2019/08/02 | 10:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
في واقعة غريبة، لفظ خفير نظامي، يتبع لوزارة الداخلية في مصر، أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة شرطي مصري أثناء تمثيله جريمة قتل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
في واقعة غريبة، لفظ خفير نظامي، يتبع لوزارة الداخلية في مصر، أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة شرطي مصري أثناء تمثيله جريمة قتل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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