2019/08/02 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فيسبوك مجدداً وثقافة إختيار الأسماء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
زينب فخري
ليس بغريبٍ أن تكون أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك تحديداً، أفقاً جاذباً لأقلام إعلاميين وباعثاً لل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فيسبوك مجدداً وثقافة إختيار الأسماء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيسبوك مجدداً وثقافة إختيار الأسماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).