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المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة


المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة
2019/08/02 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

تعاقد نادي الجزيرة مع المغربي مراد باتنا، لاعب الوحدة السابق، في صفقة انتقال حر دعماً لصفوف الفريق ال...

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