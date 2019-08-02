2019/08/02 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

تعاقد نادي الجزيرة مع المغربي مراد باتنا، لاعب الوحدة السابق، في صفقة انتقال حر دعماً لصفوف الفريق ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).