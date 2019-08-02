2019/08/02 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
تعاقد نادي الجزيرة مع المغربي مراد باتنا، لاعب الوحدة السابق، في صفقة انتقال حر دعماً لصفوف الفريق ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
المغربي باتنا ينضم إلى الجزيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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