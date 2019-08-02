2019/08/02 | 10:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد 5 حرائق للبساتين والأراضي الزراعية في محافظة كركوك.
وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، إن”فرقنا في مراكز ( كركوك الاول ورتل الطورئ وتازة والحويجة ومفرزة مركز داقوق المرابطة قرب المخيمات )، تمكنت من إخماد خمسة حرائق للبساتين والأراضي الزراعية بمناطق متفرقة من المحافظة”.
واضافت، ان”ذلك …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد 5 حرائق في كركوك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، إن”فرقنا في مراكز ( كركوك الاول ورتل الطورئ وتازة والحويجة ومفرزة مركز داقوق المرابطة قرب المخيمات )، تمكنت من إخماد خمسة حرائق للبساتين والأراضي الزراعية بمناطق متفرقة من المحافظة”.
واضافت، ان”ذلك …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يخمد 5 حرائق في كركوك النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد 5 حرائق في كركوك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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