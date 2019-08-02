الدفاع المدني يخمد 5 حرائق في كركوك

2019/08/02 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، اخماد 5 حرائق للبساتين والأراضي الزراعية في محافظة كركوك.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، إن”فرقنا في مراكز ( كركوك الاول ورتل الطورئ وتازة والحويجة ومفرزة مركز داقوق المرابطة قرب المخيمات )، تمكنت من إخماد خمسة حرائق للبساتين والأراضي الزراعية بمناطق متفرقة من المحافظة”.واضافت، ان”ذلك …

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