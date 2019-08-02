بالوثيقة.. بسبب العيد تغيير مواعيد توزيع الرواتب

2019/08/02 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة من وثيقة أصدرتها وزارة المالية، تتضمن تغيير موعد توزيع الرواتب التي تقع في مواعيد العيد.

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