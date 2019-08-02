الاحتلال يهدم خيمة الاعتصام في وادي الحمص

2019/08/02 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليل، خيمة" الاعتصام والتضامن" في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر.

وأوضح حمادة حمادة رئيس لجنة حي وادي الحمص، أن قوات

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