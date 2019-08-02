اتحاد الكرة: فرانسو حريري جاهز لاستضافة مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب اسيا

2019/08/02 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل

اعلن الاتحاد المركزي لكرة القدم جاهزية ملعب فرانسو حريري في اربيل لاستضافة مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب اسيا.

وقال الاتحاد في بيان تلقت

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