كاظم حبيب - موقد حرب جديدة ينذر بخطر داهم في الشرق الأوسط!

2019/08/02 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب منطقة الشرق الأوسط تعاني من حروب عدة، أشدها سخونة الحرب في اليمن والحرب في سوريا، وتمنيات بعدم اندلاع معارك جديدة في السودان، وخاصة في دار فور، إن أصر العسكر على الاحتفاظ بالسلطة وعدم تسليمها للمدنيين وإقامة نظام ديمقراطي علماني في البلاد.وقد نشأت هذه الحروب عبر تحالفات إقليمية ودولية متباينة كان قوامها تركيا والسعودية وبعض دول الخليج وباكستان ومصر والسودان والولايات المتحدة من جهة، وإيران وروسيا......

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