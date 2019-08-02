2019/08/02 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس في الذكرى الخامسة لاجتياح داعش لمدينة سنجار موطن الايزيديين شمال العراق، عبرت ممثلة الامم المتحدة في البلاد اليوم عن صدمتها للظروفَ المأساوية للناجين الأيزيديين والذين ما زالوا يعيشون في خيامٍ بظروف غير إنسانيةٍ على الجبل الذي فروا إليه داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجادِ حلولٍ عاجلةٍ تضعُ احتياجاتِ الناس في المقام الأول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل لتدارك وضع الايزيديين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل لتدارك وضع الايزيديين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو بغداد وأربيل لتدارك وضع الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).