“بالفيديو” مناشدة بصرية امام أنظار وزير التجارة.. طحين الحصة التموينية غير صالح للاستهلاك البشرية!

2019/08/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت “يس عراق” مقطعا مصورا لمواطن بصري من قضاء المدينة وهو يتحدث عن حال مادة الطحين الموزعة ضمن مفردات الحصة التموينية.واظهر المقطع مادة الطحين وهي مليئة بالديدان و “القمل”!

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