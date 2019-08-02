“بالفيديو” طالبة انبارية متفوقة تتفاجأ برسوبها في جميع المواد بدرجة “صفر ” بامتحانات البكالوريا!!!

2019/08/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تعرضت الطالبة غفران عدنان عن محافظة الانبار “قضاء الفلوجة” الى صدمة نفسية تراجع في حالتها الصحية بعد أن تفاجات برسوبها في جميع المواد بدرجة “صفر ” بعد اعلان نتائج امتحانات الدراسة الاعدادية.وناشدت غفران وزير التربية وكالة قصي السهيل وكل المسؤولين بمراجعة دفاترها الامتحانية واعادة التصحيح للتأكد من الاجابات.وتنحدر غفران من […]

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