موقع أميركي: تسليح مقاتلات بقذائف عنقودية نوعية لضرب قوارب الحرس الثوري الإيراني

2019/08/02 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع أميركي متخصص بالشؤون العسكرية عن تسليح مقاتلات مشاركة في طلعات جوية فوق مضيق هرمز بقذائف عالية الدقة.

ونشر الموقع الأميركي “ذا وور زون درايف” تقريرا أكد فيه أن القوة الجوية الأميركية قامت بتسليح طائرة “إف خمسة عشر” بذخائر عنقودية نوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة.

وأشار التقرير الى أن المقاتلات من نوع “إف خمسة عشر” هي مقاتلات ثنائية الدور مصممة لأداء مهام جو جو، وجو أرض، وتقوم بدوريات لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في منطقة الخليج.

وأضاف التقرير، أن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب قوارب صغيرة، كالتي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني في المياه الدولية.

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