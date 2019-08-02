ترامب يهدد الأوروبيين بإطلاق سراح الدواعش المعتقلين في العراق وسوريا

2019/08/02 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي “داعش”، المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية والعراق إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية، باستلامهم.وقال ترمب، في حديث مع الصحفيين: “نحتجز الآلاف من مسلحي داعش، ونريد أن تأخذهم أوروبا، سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم ، وإذا لم يتم ذلك، فسنضطر على […]

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