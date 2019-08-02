2019/08/02 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التايلندية، اليوم الجمعة، عن انفجار 6 عبوات في ثلاثة مواقع في العاصمة بانكوك بالإضافة إلى اكتشاف عبوة تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة.ونقلت وكالة “رويترز” عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال “استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ”.وأضاف قائلا “القنابل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار 6 قنابل في 3 أماكن مختلفة من العاصمة التايلندية بانكوك النعيم نيوز.

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