2019/08/02 | 10:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت السلطات التايلندية، اليوم الجمعة، عن انفجار 6 عبوات في ثلاثة مواقع في العاصمة بانكوك بالإضافة إلى اكتشاف عبوة تم تفكيكها في اللحظات الأخيرة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال “استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ”.
وأضاف قائلا “القنابل …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار 6 قنابل في 3 أماكن مختلفة من العاصمة التايلندية بانكوك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقلت وكالة “رويترز” عن العقيد في الشرطة التايلندية كامتورن أوشارون الذي قال “استهدفت المجمع الحكومي 3 عبوات ناسفة إضافة إلى عبوتين في منطقة تشونغ نونسي ومنطقة سوان لوانغ”.
وأضاف قائلا “القنابل …
هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار 6 قنابل في 3 أماكن مختلفة من العاصمة التايلندية بانكوك النعيم نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار 6 قنابل في 3 أماكن مختلفة من العاصمة التايلندية بانكوك) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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