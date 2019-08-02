جيفري: نعتقد بوجود نحو 15 ألف إرهابي من داعش في العراق وسوريا

2019/08/02 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجحت واشنطن، وجود آلاف العناصر من تنظيم داعش الإرهابي، لا يزالون أحرارا في العراق وسوريا.

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بالعراق وسوريا جيمس جيفري في تصريح، إن التقديرات تشير الى وجود نحو خمسة عشر الف عنصر إرهابي في العراق وسوريا، مبينا أن الإرهابيين ينتشرون ويتحركون في مناطق جنوبي الفرات.

وأوضح جيفري أن عشرة آلاف من إرهابيي داعش يقبعون في معسكرات اعتقال تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن “قسد” تحتجز ما يصل إلى سبعين ألفا من أفراد عائلات إرهابيي داعش.

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