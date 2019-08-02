إبراهيموفيتش يورط نفسه في عقوبة جديدة

2019/08/02 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للعقوبة، من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما تظاهر بالسقوط أثناء مباراة فريقه لوس أنجلوس جالاكسي، أمام بورتلاند تيمبرز،

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