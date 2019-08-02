انفجار عبوة ناسفة في شرق بعقوبة

2019/08/02 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى ،اليوم الجمعة، بإصابة مزارع اثر تفجير عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر،إن" عبوة ناسفة انفجرت على مزارع

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