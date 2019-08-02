“بالوثيقة” الوزارات والدوائر المشمولة بصرف الرواتب قبل حلول عطلة عيد الاضحى

2019/08/02 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” موافقة وزارة المالية على صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر التي يصادف موعد التسليم لموظفيها خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.وحددت الوزارات تواريخ مختلفة لكل وزارة ودائرة من اجل القيام بصروف رواتب موظفيها ومنتسبيها

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