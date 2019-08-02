اتحاد الكرة يعلن جاهزية فرانسو حريري ومنتخبات المجموعة الثانية تصل اليوم إلى أربيل

2019/08/02 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم جاهزية ملعب فرانسو حريري في أربيل لاستضافة مباريات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا.وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة النعيم نيوز نسخة منه، “اطلع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، يرافقه علي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، وحسين سعيد، رئيس اللجنة المشرفة لاتحاد غرب …

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