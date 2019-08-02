فارس إيغو - الخطاب الأيديولوجي وسرير بروكست

2019/08/02 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو إن المثقف أو المشتغل في الحقل الثقافي، فاعل اجتماعي من بين الفاعلين الاجتماعيين الكُثر في المجتمع، ولكن له دور خطير لأنه قد يحرك المياه الآسنة لو كانت بيده مطرقة نقدية تشبه مطرقة الفلسفة عند نيتشه، أي لو عرف كيف تكون أفكاره صاعقاً ومفجراً للسدود والجدران التي تحجز الأفكار وتمنعها من التطور والتجدد.لكن، المثقف أو لنقل المفكر في عالمنا العربي والإسلامي ليس دائماً حامل فانوس النور مبشراً بزوال ا......

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