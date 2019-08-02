زكي رضا - نوري المالكي بين مادلين طبر وعازفة كمان

2019/08/02 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا على خلفيّة إفتتاح بطولة غرب آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء، وعزف منفرد لآلة الكمان من فتاة عراقية كربلائية صاحبت فيها نشيد موطني مع رقصة لفتيات يمثّلن العلم العراقي بملابسهنّ المحتشمة وسراويلهنّ الطويلة.فقد زعيم حزب الدعاة (نوري المالكي) أعصابه، ما دعاه لإصدار بيان بإسم حزبه "غير" الفاسد والحرامي والمؤمن جدا جدا!! يدين فيه ويستنكر ما أسماه بحفل موسيقي راقص، كون الحفل أقيم في ملعب مدينة كربلاء......

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