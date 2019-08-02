الولايات المتحدة الامريكية تمدد فترة بقاء آلاف من السوريين الفارين من الحرب

2019/08/02 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالدترامب انها ستسمح لنحو 7 آلاف سوري فروا من الحرب في بلادهم بالبقاء لفترةإضافية مدتها 18 شهرا داخل الولايات المتحدة.وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة.وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة ترامب فقدحاولت […]

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