مونيكا بيلوتشي في تونس لتصوير فيلم جديد

2019/08/02 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس سافرت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي إلى تونس لتصوير مشاهد من فيلمها الجديد بعنوان ”الرجل الذي باع جلده“ مع المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التي سيق وأعلنت عنه نهاية العام الماضي.ويروي الفيلم قصة لاجئ سوري في بيروت يُدعى سامي، ويعيش حياةً صعبة في المخيمات.لكنه يلتقي بفنان أميركي يُدخله عالم الأضواء،

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