التربية تستعد لتنفيذ ﻣﺸﺮوع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ الموحدة لمنع التزوير

2019/08/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

ﺗﺴﺘﻌﺪ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، لتنفيذ ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ الموحدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻤﻴﺰات وﻣــﻮاﺻــﻔــﺎت اﻛﺜﺮ اﻣﻨﻴﺔ ، بغية تجنب ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﺸﻬﺎدات ، موضحة ان تلك الخطوة تندرج ضمن خطة الوزارة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﺻﺎﻧﺔ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ الصادرة منها .

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التربية تعمل على اﺻﺪار اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻛﺜﺮ اﻣﺎﻧﺎ وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ عن طريق اﺻــــﺪار وﺛــﺎﺋــﻖ ﺗﺤﻤﻞ (ﺑﺎرﻛﻮد) ﺧﺎص ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ معلومات صاحب اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ، ﻣﺎ يسهل بدوره ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ المزورة ﻓﻮرا”.





وأضاف، ان “المعلومات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺤﻤﻠﻬﺎ (اﻟﺒﺎرﻛﻮد) ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻــﺎﺣــﺐ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ يتم قراءتها ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎز ﺧــــﺎص اﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﻳـــﻀـــﺎ”، مشيرا الى ان “المديرية العامة للتقويم والامتحانات ﺑـــﺎﺷـــﺮت ﻣـــﺮاﺣـــﻞ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ المشروع وﻣــــﻦ المؤمل ادﺧﺎﻟها للخدمة ﺧﻼل المدة المقبلة”.

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