انتشال جثة شاب قضى غرقا اثناء شرقي بغداد

2019/08/02 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، انتشال جثة شاب بعمر 15 عاما قضى غرقا شرقي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز الغواصين تمكنت من انتشال جثة شاب يبلغ من العمر خمسة عشر عاما غرق اثناء السباحة في منطقة الزعفرانية”.

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