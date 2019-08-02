2019/08/02 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن تسجيلها أرتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها الجمركية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك: اكثرمن 3 مليارات دينار ايراد يومي بالعمل ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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