الجمارك: اكثرمن 3 مليارات دينار ايراد يومي بالعمل

2019/08/02 | 11:05

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن تسجيلها أرتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها الجمركية

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