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الجمارك: اكثرمن 3 مليارات دينار ايراد يومي بالعمل


الجمارك: اكثرمن 3 مليارات دينار ايراد يومي بالعمل
2019/08/02 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة، عن تسجيلها أرتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها الجمركية

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