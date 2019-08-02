وسائل اعلام: كازاخستان تؤكد التوصل إلى حل وسط لقضية اللجنة الدستورية السورية

2019/08/02 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن البيان الختامي لمفاوضات "أستانا-13" سيتضمن الإشارة إلى توصل حكومة سوريا والمعارضة إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية.

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