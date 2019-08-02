2019/08/02 | 11:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب عن نينوى: الارهابيون يتواصلون مع عوائلهم في مخميات النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/02 | 11:05.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى: الارهابيون يتواصلون مع عوائلهم في مخميات النازحين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى: الارهابيون يتواصلون مع عوائلهم في مخميات النازحين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى: الارهابيون يتواصلون مع عوائلهم في مخميات النازحين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).