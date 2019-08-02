بالفيديو.. شاب عاقي ضرير يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2019/08/02 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشعل شاب عراقي ضرير مواقع التواصل الاجتماعي بصوته العذب خلال قرائته الدعاء.

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