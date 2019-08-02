الجمارك تعلن ارتفاع ايرادها اليومي الى 3 مليارات دينار بمركزي ام قصر وطريبيل

2019/08/02 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، تسجيلها ارتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها الجمركية، فيما اشارت الى تسجيل ايراد يومي بلغ اكثر من 3 مليارات دينار في مركزي ام قصر الشمالي وطريبيل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، انها” سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها […]

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