2019/08/02 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول الاكفاء الى المناصب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحكيم والعبادي يشددان على ضرورة مراقبة اداء حكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحكيم والعبادي يشددان على ضرورة مراقبة اداء حكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).