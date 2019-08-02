2019/08/02 | 11:13

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محادثات استانا: الأكثرية السورية المعارضة توافق على وقف النار في إدلب

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

في واقعة غريبة، لفظ خفير نظامي، يتبع لوزارة الداخلية في مصر، أنفاسه الأخيرة أثناء قيامه بالمشاركة في تمثيل جريمة قتل مع أحد المتهمين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الشرطي كان يقوم بدور سيدة قُتلت على يد زوجها، ليرقد على الأرض

بغداد اليوم - متابعة

لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض حصار على فنزويلا أو عزلها.

وأكد ترامب الخميس للصحفيين أمام البيت الأبيض أنه ينظر في هذه الإمكانية بالقول: "نعم، أدرس (هذا الخيار)".

وكان ترامب قد بحث مع نظيره البرا

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام سعودية، تفاصيل جديدة عن التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية في المملكة على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية للمواطنين السعوديين.

وتضمنت التعديلات على نظام وثائق السفر، "منح جواز السفر لكل من يقدم طل

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