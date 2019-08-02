2019/08/02 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الجمعة، تسجيلها ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الإيرادات التي تحققها أغلب مراكزها الجمركية، فيما اشارت الى تسجيل ايراد يومي بلغ اكثر من 3 مليارات دينار في مركزي أم قصر الشمالي وطريبيل.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “”عواجل برس” نسخة منه، انها” سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم الأيرادات التي تحققها اغلب مراكزها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 مليارات دينار ايراد يومي بمركزي أم قصر وطريبيل النعيم نيوز.

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