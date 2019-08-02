المبعوث الأمريكي إلى سوريا يكشف “معالم” “المنطقة الآمنة”

2019/08/02 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري، استمرار مباحثات بلاده مع تركيا حول ما يسمى بـ”المنطقة الآمنة” شمالي سوريا، معتبراً أن العمق المناسب لهذه المنطقة يتراوح بين 5 و15 كم.وقال جيفري إن “المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة”.وأضاف: “الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا …

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