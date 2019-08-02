2019/08/02 | 11:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي.
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ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مالكوم دي أوليفيرا بات قريبًا للغاية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار بين 4 احتمالات لسد ثغرة برشلونة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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