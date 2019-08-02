نيمار بين 4 احتمالات لسد ثغرة برشلونة

2019/08/02 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن تحركات برشلونة في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مالكوم دي أوليفيرا بات قريبًا للغاية

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