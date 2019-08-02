مدرب فلسطين: مواجهة اسود الرافدين صعبة

2019/08/02 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب فلسطين، المباراة المقبلة المقررة اليوم الجمعة أمام المنتخب الوطني، في الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا التاسعة

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