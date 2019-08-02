2019/08/02 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء السودان، الجمعة، أن عدد الاصابات في مليونية “القصاص والعدالة” أمس الخميس، بلغت 13 إصابة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.وأوضحت أن الاصابات جاءت نتيجة لتعرض 6 متظاهرين برصاص مطاطي في انحاء متفرقة من الجسم، وواحد بطلق ناري في الرأس، و3 بعبوة غاز مسيل للدموع، و3 اصابات اخرى ( دون تحديد).وأشارت اللجنة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 قتلى و13 إصابة بمليونية “القصاص والعدالة” بأم درمان‎ النعيم نيوز.

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