الاتحادية تعثر على كدس يحتوي على اكثر من 100 ناسفة ومقذوف جنوب كركوك

2019/08/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على كدس يحتوي على اكثر من 100 ناسفة ومقذوف جنوب محافظة كركوك.

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