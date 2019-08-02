اصابة مزارع بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

2019/08/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، باصابة مزارع بانفجار ناسفة شمال شرقي محافظة ديالى.

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