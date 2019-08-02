جني الأرباح يهوي بأسعار الذهب

2019/08/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعد ارتفاعه أمس على خلفية التصعيد الجديد في الحرب التجارية المندلعة بين الولايات المتحدة والصين.

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