تحييد 5 مسلحين من “بي كا كا” في غارات تركية شمالي العراق

2019/08/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل الجيش التركي 5 مسلحين من منظمة “بي كا كا”، في غارات جوية على مواقعها شمالي العراق.وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم، الجمعة،ان الطائرات التركية شنت غارات على مواقع البي كا كا في منطقتي “زاب” و”متينا”، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة شمالي العراق ، وتم خلالها قتل 5 مسلحين في تلك المنطقتين .[…]

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