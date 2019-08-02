بلاسخارت تستذكر معاناة الأيزيديين وتحثّ على اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لاستعادة الاستقرار في سنجار وتمكينهم من العودة إلى ديارهم

2019/08/02 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن أسفها للإخفاق الحاليّ في تحقيق الاستقرار في منطقة سنجار ، مؤكدة أن الاستقرار أمرٌ حاسمٌ لهذا المجتمع المنكوب من أجل عودة أفراده إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم، داعيةً بغداد وأربيل إلى إيجادِ حلولٍ عاجلةٍ تضعُ احتياجاتِ الناس في المقام الأول.وقالت بلاسخارت بحسب […]

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