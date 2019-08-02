حميد لشهب - فلسفة العقل عند جيلبير رايل. الحلقة الثانية

2019/08/02 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حميد_لشهب نستخلص من الترجمة العربية لمقدمة "مفهوم العقل" التي قمنا بها، وهي ترجمة -كما سبقت الإشارة إلى ذلك عن الترجمة الفرنسية للكتاب- بأن واضعة هذه المقدمة جوليا طاني Julia Tanney حاولت تقديم قراءة شاملة للكتاب، مع "شذرات نقدية" من حين لآخر، لكنها تبقى شذرات، لأنها لم تذهب إلى عمق مساءلة فكر رايل في كتابه هذا، بقدر ما اكتفت بعرض لأهم ما جاء في الكتاب.ولربما كانت بعض الأسئلة التي طرحتها صراحة أو ضمنيا هي ......

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